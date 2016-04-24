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    Ещенко: «На сто процентов уверен, что удаления не было»

    Защитник «Динамо» Андрей Ещенко после поражения от ЦСКА в матче 25-го тура РФПЛ прокомментировал эпизод со своим удалением в концовке встречи.

    – Не показалось, что игра получилась грубой? Как оцените свои предупреждения в матче?

    – Здесь многое зависит от уровня жесткости, изначально заданной судейской бригадой.

    – На удаление наиграли заслуженно?

    – С желтой карточкой своей могу согласиться, но с удалением – ни в коем случае. На сто процентов уверен, что его не было.

    - Какая турнирная мотивация у «Динамо»?

    – Она в данный момент одна: выходить на каждый матч как на последний бой.

    – Насколько давят на команду мысли о возможном попадании в зону переходных матчей?

    – Скажем так, гораздо более приятно давление в той ситуации, когда ты борешься за попадание в еврокубки.

    – Согласны, что ничья была бы более закономерной?

    – Думаю, если судить по игре, то да, ведь стопроцентных моментов не было ни у нас, ни у армейцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2016 21:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +49

      Kuhonnik 24 апреля 2016, 21:58

      Обыкновенный фол без желтой даже

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      Рейтинг: +2229

      river31 24 апреля 2016, 21:23

      Ну да, совсем не грубо погладил Натхо по ноге. И даже ни разу не преднамеренно и не опасно для здоровья. Свои ошибки надо признавать и нервишки держать в узде.

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