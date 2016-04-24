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    Ловчев: «У «Спартака» нет ни игры, ни характера, ни лидеров»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент москвичи занимают в турнирной таблице РФПЛ седьмое место.

    «Вижу, что ничего не меняется в игре «Спартака». А если и меняется, только в худшую сторону. Ждать можно многого и долго. Сейчас я не вижу, что «Спартак» до конца сезона что-то изменит. Очевидно, руководство клуба после его окончания будет думать о чем-то глобальном. Не вижу у «Спартака» не только игры. Характера и лидеров тоже не вижу», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.04.2016 20:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 25 апреля 2016, 10:43

      К сожалению правда

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      Рейтинг: +269

      grand-igor 25 апреля 2016, 10:19

      разогнать пол команды и пригласить бердыева

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 апреля 2016, 07:10

      Да Федун-давно пора в закрома залезть и потратиться на новых игроков.

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      Рейтинг: +26

      robocop 25 апреля 2016, 04:19

      Пока нет серьезных покупок - не будет и титулов

      0
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      Рейтинг: +27

      ntaram 25 апреля 2016, 01:39

      Ктонибудь поднял бы ему веки! Критики ее и с трибун лавиной,не лучше ли чем то практически помочь Народному ?

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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 25 апреля 2016, 00:08

      Не может вырасти то что вырубили с корнями сразу и быстро. Нужно взрыхлить,посадить, поливать ухаживать и т.д. И только когда дерево окрепнет оно даст плоды. Перевожу.... Чтобы возродить спартак нужно освободить 90 процентов игроков. из легионеров только бокетти оставить. из русских оставить всех молодых и добавить к ним из резерва тоже молодежь. И пусть растут и крепнут вместе образуя костяк и хребет . И не трогайте тренеров спартачей. ведь Аленичев ,Титов, Ананко, Дассаев, ,Родионов это же спартачи.. И может лет через 5-7 будут и плоды .Терпение и труд господин Федун.

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      Рейтинг: +1481

      GM > ГенГриг 25 апреля 2016, 01:14

      Старые сказки о том же. Из года в год схожие мантры. За это время поменялась куча тренеров и состав обновился раза три. А в защите как был проходной двор, так и остается.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 24 апреля 2016, 22:04

      нет ни игры,
      - тренер не поставил
      ни характера,
      - тренер не привил
      ни лидеров
      - тренер всех распродал

      но проблема как всегда не в Аленичеве.

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      Рейтинг: +208

      Александр Став > mgordeev 24 апреля 2016, 22:23

      а разве при Карпине, Эмери, Лаудрупе, Якине Ловчев, Рейнгольд и компания говорили что-то другое? так что тренер тут явно не на первой строчке.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Александр Став 24 апреля 2016, 22:48

      Карпина поливали почем зря, Якина - не меньше, не говорю уж про Лаудрупа и Эмери. Но Аленичева вообще никто не мочит из них.

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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 24 апреля 2016, 21:59

      Ловчев глаголет истину.

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