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    Венгер: «Арсеналу» тяжело играть с командами, которые ведут борьбу за выживание»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после ничьей с «Сандерлендом» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги посетовал на чересчур насыщенный график своей команды.

    «Первый тайм мы провели очень хорошо, но вторая половина встречи далась куда тяжелее, поскольку «Арсенал» играл уже третий матч за последнюю неделю. Нам не удалось создать большое количество опасных моментов, но мы все равно могли забить и выиграть. Теперь нам необходимо подготовиться к следующей игре и победить в ней.

    «Арсенал» играет с командами, которые борются за выживание в АПЛ, поэтому во всех матчах нам приходится очень сложно», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    24.04.2016 19:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 24 апреля 2016, 20:22

      Надеюсь, это будет первый сезон без ЛЧ под руководством Арсена за все время, которое он тренировал команду, и одновременно последним его сезоном в этой команде. Венгер уже не может дать этой команде ничего нового, более того, ему и старые достижения даются все сложнее. Имея такой состав и при полном провале конкурентов занять четвертое место, пропустив вперед далеко не самый сильный Лестер (при всем уважении к этой команде), Тоттэнхэм, который в стадии построения новой команды, и МС, который в этом сезоне лихорадит, как никогда, это просто позор. Если даже в таком сезоне не выигрывать чемпионство, то что можно будет говорить, когда конкуренты вернутся на прежний уровень??

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