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    Гаджиев: «Судьи сегодня помогали «Локомотиву»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев остался недоволен работой судей в матче 25-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:1).

    – Игру комментировать особого смысла нет, потому что в ней ничего не было особо интересного. Она сильно уступает по качеству нашей прошлой игре на Кубок с «Зенитом». Конечно, сказалась физическая и эмоциональная усталость. У «Локомотива» и у «Амкара» особо не было голевых моментов. Можно сказать, что гости забили нелогичный гол. Не знаю, было там положение вне игры или нет.

    – Поясните, о чем вы сегодня активно общались с судейской бригадой?

    – Считаю, что они сегодня помогали «Локомотиву».

    Источник: ФК «Амкар»

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    24.04.2016 19:06
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