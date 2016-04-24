Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гордеев: «Если бы я остался, «Мордовия» все равно проиграла бы ЦСКА»

    Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев подтвердил, что окончательно покинул пост наставника саранского клуба, но не стал рассказывать о причинах своего ухода.

    – Вы окончательно расстались с «Мордовией"?

    – Да. Расставили все точки над «i». В итоге все документы подписали. Расторгли контракт по соглашению сторон.

    – Сейчас можете раскрыть причину своего ухода?

    – Нет. Пока без комментариев.

    – Владимир Рыков не раз усомнился в том, что команда нужна региону. Вы не устали от финансовой нестабильности в клубе?

    – Нет. Губернатор всегда подчеркивал, что команда нужна. Другое дело, что были сложности, они и остаются. Все это влияет на работу, однако не являются камнем преткновения. Сейчас везде сложности. Нужно быть готовым к ним, преодолевать их.

    – С какими чувствами смотрели последние игры «Мордовии"?

    – Всегда верил в команду, переживал и переживаю за ребят.

    – Многие были удивлены тем, что вы покинули «Мордовию» непосредственно перед игрой с ЦСКА… Может быть, стоило пойти на такой шаг уже после матча, и тогда бы не было тех 1:7?

    – Ничего бы не помялось, останься я у руля команды.

    – Все равно бы проиграли ЦСКА?

    – Думаю, да.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2016 17:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11