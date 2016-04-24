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    Беляев: «Спартак» всегда будет топ-клубом, благодаря своим прошлым успехам, как бы он сейчас ни играл»

    Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев, ранее выступавший за московский «Локомотив», попробовал найти причины тому, что красно-зеленые перестали входить в категорию топ-клубов России.

    «А где можно посмотреть рейтинг, кто у нас топ-клуб, а кто – не топ? У каждого разные мнения. Болельщики «Локомотива», мне кажется, не считают, что их команда не входит в список лучших в стране. Вот «Рубин» – топ-клуб? По каким вообще критериям можно оценить топовость команды, не понимаю.

    Титулы и история? Ну да, наверное, по истории, новейшей и прошлой. «Спартак» всегда будет топ-клубом, благодаря своим прошлым успехам, как бы он сейчас ни играл», – сказал Беляев.

    Полную версию интервью с Максимом Беляевым читайте на «Бомбардире»!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 16:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11227

      alp 24 апреля 2016, 19:06

      то есть, даже если спартак окажется в ФНЛ, то все равно будет топ-клубом? это очень смешно )))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -40

      bombardir70 24 апреля 2016, 18:03

      Топ клуб это топ игроки!И соответствующая игра!Ненавижу Зенит,но констатировать что это единственный в России топ клуб придется!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      viking_91 24 апреля 2016, 16:34

      и однажды станет чемпионом

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2161

      Алекc > viking_91 24 апреля 2016, 17:10

      Когда все руководство сменится во главе с нольтрофеичем, тогда будут результаты!

      2
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