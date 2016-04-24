Гаджиев: «У «Локомотива» в матче с «Амкаром» вообще не было моментов»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился своими первыми впечатлениями от поражения в матче 25-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:1).

«Было маловато эмоций. Сказался матч с «Зенитом» в Кубке России. Старались, в концовке добавили агрессии, но не хватило импровизации и точности в передачах. Не хватало агрессии впереди, той динамики, которая была в кубковом матче.

Говорите, у нас не было моментов? Да, но на самом деле у них тоже ничего не было», – сказал Гаджиев.