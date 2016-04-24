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    Шляхтин: «Крылья Советов» обсудят вопрос продления контракта с Веркаутереном по окончании сезона»

    Председатель совета директоров самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что вопрос продления контракта с главным тренером команды Франком Веркаутереном будет обсуждаться после окончания сезона.

    «Будем разговаривать о продлении контракта с Франком по итогам сезона. У него контракт по схеме «1+1», поэтому после окончания сезона в мае мы сядем и все обсудим, как в прошлом году», – отметил Шляхтин.

    Контракт Веркаутерена с «Крыльями» истекает ближайшим летом. В текущем розыгрыше российской Премьер-лиг после 25 игр самарцы имеют в своем активе 27 очков и располагаются на десятой строчке в турнирной таблице.

    Источник: ТАСС

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    24.04.2016 13:39
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