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    Боккетти хочет продлить контракт со «Спартаком» и получить российское гражданство

    Агент защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти Андреа д’Амико сообщил о заинтересованности своего клиента в продлении контракта с красно-белыми, а также о его намерениях получить российское гражданство.

    «Еще не начинали переговоры со «Спартаком». В ближайшее время буду говорить с Сальваторе в Москве. На данный момент у нас нет договоренности. Но, конечно, он хочет остаться в «Спартаке. Он собирается получить гражданство, но мне надо будет уточнить детали», – проинформировал агент.

    Напомним, что действующее соглашение Боккетти со «Спартаком» истекает летом 2017 года.

    Источник: ТАСС

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    24.04.2016 12:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1847

      mahan 25 апреля 2016, 08:51

      На счет продлить это хорошо, хоть кто-то играет в центре более менее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 24 апреля 2016, 17:00

      Судя по его игре в последних двух матчах ему нужно просить гражданство у Туркмении

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +20

      sTiiiik 24 апреля 2016, 15:47

      Гнать весь центр надо со Спартака

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 24 апреля 2016, 14:22

      Он не будет сборником, заигран за Италию. Гражданство подарок для жены))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 24 апреля 2016, 14:12

      что то все хотят русскими что ли стать )?

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 апреля 2016, 13:07

      Чтобы лимит обходить. Скоро у нас повсеместно будут играть афроамериканцы, и все россияне.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      djem94 > Zeff 24 апреля 2016, 13:17

      он за сборную заигран.легом он останется.я думаю ради жены,которая русская хочет гражданство

      8
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 24 апреля 2016, 12:55

      Хотеть не вредно.

      1
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