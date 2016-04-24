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    Лепехин: «Победа «Ростова» в чемпионате докажет, что деньги — не главное, но в матче победит «Зенит»

    Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин верит в победу петербуржцев в матче с «Ростовом» в рамках 25-го тура РФПЛ.

    «В игре в «Ростовом» фаворитом является «Зенит». Уровень футболистов в питерском клубе намного выше, чем у соперника. Хочется отметить ростовскую команду и работу главного тренера Курбана Бердыева. Для России это необычная ситуация, когда провинциальная команда со средним подбором футболистов и минимальными финансовыми затратами, умудряется бороться с клубами-гигантами.

    Хочется, чтобы «Ростов» выиграл чемпионат. Это докажет общественности, что деньги – это не главное. Нужно много работать, ведь правильный подход к делу приносит результат. Несмотря на положение команд и все выше сказанное «Зенит» победит со счетом 1:0», — заключил Лепехин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.04.2016 10:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 апреля 2016, 15:57

      Скорее всего будет ничья.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 24 апреля 2016, 15:50

      Я думаю что вся Россия кроме Ленинградской области должна сплотиться и болеть за Ростов!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 24 апреля 2016, 15:36

      Все прекрасно понимают важность матча и заранее приписывать победы не стоит.За это поплатилась не одна команда.Да,Зенит по составу сильнее,но на поле покажет, кто на данный момент подготовлен лучше.И ещё не забываем,что у Зенита была сложная кубковая игра и дополнительное время.Нет,ни в коем случае это не оправдание.Но факт остается фактом!Всем красивого футбола и пусть победит сильнейший!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 апреля 2016, 12:24

      Ростову главное не расстраиваться, сегодня после поражения от Зенита.
      Помните, что для начала и 3-е место неплохой результат.

      -3
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      Рейтинг: +12

      David Kipiani > Zeff 26 апреля 2016, 12:43

      Так вроде Ростов и не расстроился

      0
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      Рейтинг: +6

      чепушило 24 апреля 2016, 11:59

      Жду игры с нетерпением

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11227

      alp 24 апреля 2016, 11:28

      Зенит бауша не умеет играть с автобусами, к сожалению... так что, результат более чем не предсказуем..

      2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 24 апреля 2016, 11:11

      Лепечи Емеля-твоя неделя...

      2
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