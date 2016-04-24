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  • Тимощук: «Первые голы меня и Аршавина — это подарок болельщикам «Кайрата»

Тимощук: «Первые голы меня и Аршавина — это подарок болельщикам «Кайрата»

24 апреля 2016, 08:54
2

Полузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук поделился своими впечатлениями от первого гола за команду из Казахстана, за которую он выступает с лета 2015 года. Напомним, что в этом же матче свой дебютный гол забил и Андрей Аршавин, пополнивший состав клуба этой зимой.

«Больше эмоций было от той игры, которую мы показали в первом тайме, потому что действовали уверенно и контролировали мяч. Те моменты, которые создавали, оставили хорошее впечатление.

Второй тайм начали более расслабленно, из-за этого соперник создавал остроту у наших ворот. Но все равно мы сыграли надежно, порой на грани самопожертвования. Я рад, что забил первый мяч за «Кайрат» и, конечно же, с хорошими эмоциями мы должны готовиться дальше. Думать о том, как восполнить потерянные очки.

Поздравили ли партнеры меня и Аршавина с первыми голами? Просто поздравили друг друга с победой. Мы все работаем на один результат, для болельщиков, которые должны получать удовольствие от игры и приходить на стадион. Прежде всего это подарок для них», — заключил Тимощук.

Источник: Чемпионат.ком
Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Тимощук Анатолий
Комментарии (2)
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koli4ka
1461482738
Первые голы меня и Аршавина- не могу понять это выражовывание на великом и, могучем, может это казахское наречие?
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subbotaspartak
1461484922
Вы забили за Кайрат? Как я рад...
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