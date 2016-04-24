Тимощук: «Первые голы меня и Аршавина — это подарок болельщикам «Кайрата»

Полузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук поделился своими впечатлениями от первого гола за команду из Казахстана, за которую он выступает с лета 2015 года. Напомним, что в этом же матче свой дебютный гол забил и Андрей Аршавин, пополнивший состав клуба этой зимой.

«Больше эмоций было от той игры, которую мы показали в первом тайме, потому что действовали уверенно и контролировали мяч. Те моменты, которые создавали, оставили хорошее впечатление.

Второй тайм начали более расслабленно, из-за этого соперник создавал остроту у наших ворот. Но все равно мы сыграли надежно, порой на грани самопожертвования. Я рад, что забил первый мяч за «Кайрат» и, конечно же, с хорошими эмоциями мы должны готовиться дальше. Думать о том, как восполнить потерянные очки.

Поздравили ли партнеры меня и Аршавина с первыми голами? Просто поздравили друг друга с победой. Мы все работаем на один результат, для болельщиков, которые должны получать удовольствие от игры и приходить на стадион. Прежде всего это подарок для них», — заключил Тимощук.