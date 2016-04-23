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    Ловчев: «У «Спартака» есть игра и шансы на попадание в еврокубки»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РФПЛ, в котором встретятся «Спартак» и «Мордовия». Отметим, что данная встреча пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Несмотря на ощутимое поражение от «Зенита» и очередную потерю очков, шансы на попадание в еврокубки у «Спартака» остаются. И игра у команды есть, как мы могли видеть в первом тайме с «Зенитом». Как я говорил и продолжаю повторять, единственный шанс «Спартака» – игра в атаке. Тренеры должны это понимать. В команде есть, кому забивать. Конечно, с «Мордовией» будет проще, чем с «Зенитом», возможно, вновь удастся забить быстрый гол.

    Надо наброситься на «Мордовию» и 90 минут кромсать соперника, иначе он сам нанесет удар, от которого не оправиться. Надо помнить, что стоит опасаться зверя, припертого к стенке. Это про нынешнюю «Мордовию» тоже», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.04.2016 16:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 апреля 2016, 20:30

      А после игры с Мордовией какие шансы теперь? и Куда?

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 23 апреля 2016, 19:32

      нечего им там делать. позорники.хватит с них и чемпионата

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 23 апреля 2016, 19:22

      зачем такому спартаку еврокубки?? опять позориться как тогда с порту???

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 апреля 2016, 18:17

      Какие вам ЕК. Вспомните как Локо в домашнем матче Кипру продул.
      Вы ещё хуже.

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