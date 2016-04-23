Зубарев: «В «Спартаке» молодым футболистам не дают времени проявить себя»

Полузащитник «Уфы» Владимир Зубарев рассказал о том, почему ему не удалось заиграть в «Спартаке».

«Я дважды ездил на сборы с основой «Спартака», но опять возвращался в молодежную команду. С Аленичевым ни разу не общался. Он приходил и следил за играми, но при нем я ни разу не тренировался с основной командой.

В «Спартаке» требуют результат здесь и сейчас, не очень доверяя молодежи, поскольку любой тренер, само собой, лучше поставит более опытного игрока. Молодой сразу не сможет показывать результат, ему нужно определенное количество матчей, чтобы почувствовать уверенность. Мне кажется, в «Спартаке» на это просто не дают времени.

Предложение от «Уфы» стало очень хорошей новостью. Это выход на новый уровень, и если такой шанс выпадает, то надо им пользоваться. Мой контракт со «Спартаком» заканчивался, и клуб не хотел его продлевать. Так что я был открыт для предложений», — сказал Зубарев.