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    Генич: «Сейчас на тренировках «Спартака» лучший – Титов»

    Комментатор Константин Генич поделился своими размышлениями о проблемах «Спартака».

    «Я неоднократно общался и с Аленичевым, и с Титовым. Когда ты смотришь на неудачную игру «Спартака» по телевизору, не будучи тренером этой команды, тебе кажется, что ты можешь все исправить. Просто необходимо дать игрокам правильные рекомендации, направить их и объяснить, что нужно делать, а что – нет.

    Словом, нужно только окунуться в тренерский процесс, и все автоматически наладится. Но оказавшись внутри, ты понимаешь, что проблем намного больше. И как только начинаешь тянуть за одну нитку – рвется с другой стороны. А если тянешь с противоположного края – не выдерживает то место, которое ты только что сшил», – сказал Генич.

    По его словам, общий уровень некоторых футболистов «Спартака» не соответствует требованиям тренеров.

    «Помните, как все смеялись, когда приезжал Лаудруп и был лучшим на тренировках? Сейчас та же ситуация с Титовым. И, насколько я понимаю, тренерский штаб немного разочаровался в уровне некоторых игроков.

    Потому что самые простые и банальные требования, которые предъявлялись в «Спартаке» Романцева, нынешние футболисты выполнить не могут. В результате тренировочный процесс приходится корректировать, исходя из возможностей игроков. А они, как выясняются, не самые большие», – сказал Генич.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.04.2016 00:44
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 23 апреля 2016, 12:26

      Хорошо хоть не Романцев лучший на тренировках спартака)))

      2
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 23 апреля 2016, 08:17

      Не в тренере дело! Унаи Эмери - это доказал на следующий сезон в Испании! Дело в поколении "безхребетных" игроков, нет умных игроков, нет лидеров и победителей. Они в комфорте, у них все чудесно, зарплата идет, зачем бежать быстрее, прыгать выше, бить сильнее!? Выгнать? Дык у него контракт, все честно, все юридически. Это поколение никогда не выигрывало и не видело побед, потому что они так привыкли! Поймите!

      6
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      Рейтинг: +720

      Flydis > Cyberdiver 23 апреля 2016, 08:33

      По поводу лидеров - четко замечено. Последним на моей памяти был Але́кс, а сейчас таковых и в помине нет.

      3
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      Рейтинг: +1423

      Parham 23 апреля 2016, 05:28

      Надо что-то другое менять, а не "Аленичевых"!!!

      3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Parham 23 апреля 2016, 12:24

      Рыба, пардон, мясо гниет с головы. А в голове Федун.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 23 апреля 2016, 01:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот утомили меня все эти парни.
      Из интервью следует, что текущий уровень игроков не соответствует ожиданиям Аленичева. Я уж не говорю про лицемерие, в сентябре-устраивал, лицемерие - синоним Аленичева. Так вот, если тренер работает - игроки прогрессируют. За время работы Дмитрия Анатольевича практически все спартаковцы потеряли место в сборной. Тут на справа опрос - кто виноват в проблемах Спартака. "Выигрывает" Федун. Его вина, что повелся на увещевания безмозглых фанатов и нанял дилетанта, лицемера и непрофессионала. А мог нанять Тренера. Аленичев даже провальнее Якина.

      -4
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      Рейтинг: +17971

      арейская > mgordeev 23 апреля 2016, 03:22

      Аленичев? Помню, как он "благополучно" отправил свой "Арсенал" в ФНЛ, и тут-же получил предложение возглавить "Спартак", это за какие-такие заслуги? Только потому, что он спартаковец? А он, вместо того, чтобы трезво оценить свои тренерские способности, чуть-ли не в первом интервью заявляет о чемпионстве клуба, который он только-только начал тренировать

      0
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > арейская 23 апреля 2016, 07:29

      А не помнишь случайно,кто тот самый Арсенал выводил в ПЛ,потом играл практически без единого лега в составе,а есть ли сейчас такие команды в лиге? Тогда посмотри на Мордовию и Анжи,кто у них делает игру и где они.
      И кстати, я хорошо помню игру Тулы против армейцев,когда пацаны здорово сыграли да и ещё и какой гол полажили.Вот как работал Аленичев!

      4
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > SpazMatikus 23 апреля 2016, 09:54

      По-моему, у тех пацанов был другой тренер.

      1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > SpazMatikus 23 апреля 2016, 14:34

      Ну вот сейчас Аленичева в Туле нет и результат абсолютно такой же. Правильно написали ниже, против армейцев играла молодежка, в то время Аленичев изо всех сил занимался самопиаром.

      -1
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > mgordeev 23 апреля 2016, 19:52

      А это нисколько не уменьшает хорошей работы Аленичева в Туле,скорее наоборот только большой плюс.Конечно ни совсем правильный пример,но вот.Клопп ушел из Боруссии,команда вторая в лиге.Что Тухелевская заслуга?)

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > SpazMatikus 23 апреля 2016, 20:00

      Я внимательно за Арсеналом следил. С его ресурсами выйти в ФНЛ можно было запросто вообще без тренера, в ФНЛ он проявил себя на максимум. Его уровень - ФНЛ. В РПФЛ не запомнился вообще ничем, кроме побед над командами, которые откровенно не настроились. Ну и еще были интервью его и Титова, в которых он представал умником, знающим как помочь Спартаку. Я не понимаю, как можно было доверить управление командой парню, который целый год подтверждал, что уровень РПФЛ - это космос для него. Если ты с успехом рисуешь в детском саду, это не значит, что в универе не будет проблем, не так ли?

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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > mgordeev 23 апреля 2016, 20:06

      О чём ты говоришь вообще? самопиар,ха ха
      человек давно сделал себе имя как игрок и по мне хорошо проявляет себя как тренер.Работая при этом с самым слабым составом за последние лет десять,а ещё плохая работа на трансферном рынке вот и все беды.решат эти проблемы,тогда и можно будет резюмировать работу Аленичева,а пока это пустой звон.

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      mgordeev > SpazMatikus 23 апреля 2016, 20:59

      как игрок - да. Как тренер - он показал, что решать задачи на высоком уровне не умеет. Потом находит 1000 отговорок. К примеру помнишь, как молодежка Арсенала к коням ездила - за три дня до матча именно Дмитрий Анатольевич приказал провести тренировку на поле и тем самым поле убить. Тренер отвечает за результат, не понимаю как можно было отправить молодежку и рассчитывать на тот же результат. Я называю это показухой или самопиаром. Аленичев добился расторжения контрактов с кучей игроков, чтобы в апреле ныть про кадровые проблемы? Если ГТ говорит, что он может с текущем составом решать такую-то задачу, это значит надо найти свои бубенчики и начать эти задачи решать. И не ныть. Так мужики делают. Соглашусь, что анализировать надо по окончанию сезона, но по мне так все ясно с ним. Все ясно было и в декабре. Слабый тренер для премьер лиги. Пока так.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > SpazMatikus 23 апреля 2016, 21:00

      кстати репутация его как игрока и человека тоже весьма подпорчена тем самым пресловутым интервью

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      SpazMatikus > mgordeev 24 апреля 2016, 10:35

      Рассуждать о тренере плохой он или нет по одному лишь сезону,ты просто хочешь результата прям сразу.А назови тогда,кто по твоему может прийти и за сезон,вот так сразу сделать результат.И при этом ставить атакующий футбол.Это вообщем,а по Аленичеву добавлю при нём совершено только два трансфера Луиш и Мальгорехо добавят ещё парочку такого же уровня в защиту,тогда и нужно ждать результата и только потом спрашивать с тренера.И не навязывать сверху Широковых и тп.На данный момент хорошо почистили состав,убрали баласт и думаю ещё уберут,укрепят оборону,а если в идеале не тронут тренерский штаб,уверен придёт результат,долго ждать не надо будет

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > SpazMatikus 24 апреля 2016, 14:04

      Назвать тренера - Бердыев, он ставил атакующий футбол в Рубине в свой последний год работы там. Я сужу об Аленичеве по трем сезонам: в ФНЛ он всегда плохо играл с "тренескими" командами, в РПФЛ с Арсеналом - не выполнил задачу. В РПФЛ со Спартаком - тоже не выполнит. Я за то, чтобы убрать балласт. Я против того, чтобы потом ныть. Ну и кстати Мельгарехо и Зе Луиш не самые впечатляющие трансферы. Да и Зотов послабее Косты как ни крути, хотя мне он нравится. Ну и хочется уже тренера, который возьмет то, что есть и даст результат. И так уже снизили требования до 4-ого места, у Валеры 2-ое место считалось провалом.

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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > mgordeev 29 апреля 2016, 14:54

      Бердыев хороший тренер,который даёт результат и наверное самый успешный в России,вот только манера игры строго в оборону,а такой стиль нам не подходит.И по моему,когда ему навязали ставить атаку в Рубине,проблемы то у него и начались,вот.Валеру,уберать не нужно было.но у него состав силнее был,вот с спрос выше.
      Зе один из самых острых напов в пл,ну кто острее,то??моменты конечно губит,но не губил бы,понимаешь играл в топ клубе
      А Мальгарехо,по сути только вливается,с него то какой спрос,как ты можешь судить о трансфере,если он даже сбор полностью не провел.У команды большие проблемы в опорной зоне,центре,а это плацдарм атак,естественно и атакующим играть тяжелее будет.Плюс он новенький,хоть и качественный игрок,но это не Месси,один он и не даст результата.

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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > mgordeev 29 апреля 2016, 14:57

      И при этом зачем отпускать Косту и Кариоку,вот это тупость,щас бы они очень пригодились

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