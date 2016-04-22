«Рубин» хочет пригласить Петреску, специалист требует 2,5 миллиона в год

«Рубин» ведет активные поиски нового главного тренера, и в качестве одного из кандидатов рассматривается Дан Петреску.

Сообщается, что клуб сделал румынскому специалисту предложение, в ответ на которое Петреску запросил зарплату в размере 2,5 миллионов евро в год, а также средства для значительного усиления состава. Сейчас наставник работает в китайском клубе «Цзянсу Сунин».

Кроме того, по сведениям источника, «Рубин» может пригласить на должность главного тренера Юрия Семина.

Ранее появлялась информация о том, что казанский клуб сделал повторное предложение Георге Хаджи, который в декабре отказался от перехода в «Рубин».