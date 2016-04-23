Бундеслига. «Герта» уступила «Баварии», «Боруссия» Д разгромила «Штутгарт» и другие результаты

В матче 31-го тура Бундеслиги «Бавария» в гостях обыграла «Герту» – 2:0. Победу мюнхенскому клубу принесли голы в исполнении Артуро Видаля и Дугласа Косты.

В других встречах «Вольфсбург» уступил «Аугсбургу», дортмундская «Боруссия» разгромила «Штутгарт», «Кельн» оказался сильнее «Дармштадта», «Ингольштадт» сыграл вничью с «Ганновером».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 31-й тур

Вольфсбург – Аугсбург – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Финнбогасон, 1; 0:2 – Алтынтон, 57.

Штутгарт – Боруссия Д – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Кагава, 21; 0:2 – Пулишич, 45; 0:3 – Мхитарян, 56.

Кельн – Дармштадт – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Модесте, 4; 1:1 – Гондорф, 12; 2:1 – Модесте, 35; 3:1 – Риссе, 52; 4:1 – Риссе, 75.

Герта – Бавария – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Видаль, 48; 0:2 – Коста, 79.

Ингольштадт – Ганновер-96 – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Моралес, 10; 2:0 – Хартманн, 25; 2:1 – Сакаи, 58; 2:2 – Кийотаке, 82.

Удаление: Брежери, 20.

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