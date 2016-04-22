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    Жирков: «Конфликта со Слуцким не было, но разговор состоялся»

    Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков прокомментировал информацию о том, что он не сыграет на предстоящем чемпионате Европы во Франции из-за конфликта с главным тренером национальной команды Леонидом Слуцким.

    «Конфликта как такового не было. Но разговор действительно состоялся. Но хотел бы эту тему отложить до того момента, когда будет назван состав на Евро. Надеюсь, вы меня поймете», – сказал футболист.

    В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Жирков провел 20 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.04.2016 12:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 27 апреля 2016, 13:36

      какой жирков...там своих бы из цска как всех разместить.... рекордсменов...

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 25 апреля 2016, 18:50

      объективно сейчас жирков один из лучших, если не лучший левый защитник. Я уже писал на эту тему. Комбаров пока проигрывает жиркову.

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      Рейтинг: +11227

      alp 22 апреля 2016, 22:50

      никакого уважения к жиркову.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 апреля 2016, 21:23

      А что опять началось? было же все нормально, все счастливы в сборной были, и вот тебе на - опять конфликты.
      Как же эта сборная 2008 года уже достала, до сих пор тот евро еще аукается, уже пенсионеры и песок сыпется, а строят из себя звездей.

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      Рейтинг: +65

      DenMih 22 апреля 2016, 14:41

      Юра,пора молодым дорогу дать.Загоняют тебя во Франции.

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED 22 апреля 2016, 14:16

      А что за конфликт? Что я пропустил?

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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 22 апреля 2016, 13:49

      на мой взгляд,причём Я совершенно не симпатизирую жиркову, Я б на месте Лёни ещё раз объективно подумал на эту тему.....пример игра с французами !!!

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