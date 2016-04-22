Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лаптев: «Руководство «Мордовии» пообещало погасить все долги»

    Пресс-атташе «Мордовии» Виталий Лаптев рассказал о том, как футболисты готовятся к матчу 25-го тура со «Спартаком» в сложных финансовых условиях.

    «Игроки написали письмо, в котором выставили финансовые требования: до 25 апреля погасить задолженности. Руководство пообещало все погасить. Так что 23 апреля команда играет со «Спартаком», сейчас по плану проходят тренировки, после субботнего матча у футболистов будет два дня выходных, а 26 апреля они выходят на тренировку. Как будет ситуация развиваться дальше, неясно», – сказал пресс-атташе по телефону.

    Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Мордовия» состоится в субботу, 23 апреля, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2016 11:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11