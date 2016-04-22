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    Дель Боске даст шанс Торресу в сборной Испании

    Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске не видит причин отказываться от вызова нападающего мадридского «Атлетико» Фернандо Торреса в национальную команду, если тот показывает качественный и результативный футбол.

    «Нет никого, перед кем двери сборной были бы закрыты, так как мы хотим взять в состав лучших игроков.

    Торрес может быть вызван в национальную команду. В сборной могут играть все те, кто не отказывался выступать за нее по собственной воле», – сказал дель Боске.

    Напомним, что на групповом этапе Евро-2016 сборная Испания сыграет с Турцией, Хорватией и Чехией.

    Источник: Marca

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    22.04.2016 09:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 24 апреля 2016, 00:55

      Заслуженно.

      0
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 22 апреля 2016, 12:52

      Торрес еще покажет!!!

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