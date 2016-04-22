Ходжсон: «Нет причин ставить под сомнение мастерство Руни»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон поддержал своими словами капитана команды Уэйна Руни, который в этом сезоне подвергается серьезной критике не только со стороны болельщиков, но и специалистов.

«У меня нет причин ставить под сомнение капитанство Руни или его место в команде. Я понимаю, что перед таким серьезным турниром вопросов о выборе игроков не избежать никому. Но лично я не понимаю, почему мне постоянно советуют не брать его на Евро-2016. Он был отличным капитаном и здорово играл последние два года. Он заслужил право быть в числе 23 игроков», – заявил Ходжсон.

Отметим, что сборная Англии будет играть в одной группе со сборной России на Евро-2016.