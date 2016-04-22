«Манчестер Сити» обходит конкурентов в борьбе за Стоунса

Защитник «Эвертона» Джон Стоунс продолжает приковывать к себе внимание селекционеров крупнейших клубов. 21-летний футболист проводит не самый впечатляющий сезон, но это не мешает говорить о возможной его продаже за крупную сумму в ближайшее межсезонье.

Известно, что в услугах центрального защитника заинтересованы в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоне», но наиболее активно в этом смысле ведет себя «Манчестер Сити».

Напомним, что прошлым летом «Челси» пытался заполучить Стоунса, но трижды «Эвертон» отклонял предложения, последнее из которых было на сумму 37 миллионов фунтов.