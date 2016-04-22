Калиниченко: «Возможно, многие вещи, которые Федун сделал для «Спартака», перевесят годы без побед»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко не согласен с мнением о том, что неудачные результаты красно-белых связаны лишь с владельцем клуба Леонидом Федуном.

– Болельщики все больше винят во всех бедах «Спартака» владельца клуба Леонида Федуна и требуют, чтобы он ушел. Что об этом думаете?

– Я сам к этим годам без трофеев отношусь очень болезненно. Но что даст продажа клуба Федуном? Где гарантия, что придет другой хозяин и все исправит? Все-таки Леонид Арнольдович много сделал для «Спартака». Один стадион чего стоит.

– Музей, стадион, академия. А результата нет. Некоторые винят окружение Федуна. Якобы человек доверил управление клубом не тем людям.

– В любом бизнесе важно то, кто тебя окружает. Окружение Федуна процентов на 90 должно нести ответственность за происходящее с командой. С другой стороны, он сам ответственен за тех, кого пригласил.

– В общем, все замыкается на Федуне.

– Да. Но приговор «виновен» я вынести не могу. Многие вещи, которые он сделал, останутся в спартаковской истории навсегда. Возможно, они даже перевесят эти годы без побед. Рано или поздно «Спартак» начнет выигрывать, а стадион останется навсегда. Музей – тоже.