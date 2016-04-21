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    Крицюк: «Не сказал бы, что ЦСКА сильнее «Краснодара»

    Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк поделился своими впечатлениями от поражения в матче 1/2 финала Кубка России от ЦСКА (1:3).

    – Начали очень плохо. В первом тайме мало, что получалось. ЦСКА взял игру под свой контроль, а мы только к середине первого тайма создали пару моментов. Это очень мало. Во втором тайме армейцы уже играли по счету.

    – «Краснодар» планировал столь осторожное начало матча?

    – Конечно, мы не собирались сидеть в обороне в первые 30 минут тайма, чтобы нас разорвали. Мы хотел навязать свою игру, но не получилось. Пока нет ответов, почему. Это решать тренерам.

    – Есть недовольство игрой защиты?

    – Все сыграли плохо. В том числе и я, если мы пропустили три мяча.

    – Это была ваша первая игра против ЦСКА. Армейцы настолько сильнее «Краснодара»?

    – Сегодня у ЦСКА многое получалось. У них сильная команда, хорошие футболисты. Но не скажу, что они сильнее нас. У нас тоже ребята сильные, но не получилось показать свою игру.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.04.2016 19:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +43

      Denis S. 21 апреля 2016, 23:22

      Счёт на табло

      0
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      Рейтинг: +80

      ДМИТРИЙ202020 21 апреля 2016, 20:11

      ЦСКА по делу переиграл

      1
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 21 апреля 2016, 20:01

      ну,не мотиватор Кононов, а это много значит ..особенно в русском футболе, Еще Павлюченко говорил,что он без крепкого слова и пинка ленив ,как баран

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 > никита голоян 21 апреля 2016, 20:33

      вообще то мотивация была и без тренера у игроков. победа в кубке это ЛЕ была бы...в команде собраны очень сильные игроки для которых ЛЕ это мотивация хоть куда....просто ЦСКА был сильней возможно ЛВС не ошибся он зажал, сковал просто краснадар.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 апреля 2016, 19:46

      Трудно сказать. Краснодар тут играет, там не играет, здесь опять не играет...

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > gosproektikabinet 22 апреля 2016, 00:21

      Это про лошадей, однозначно.

      -1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 апреля 2016, 19:37

      ЦУК в вороты свои посмотри

      1
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