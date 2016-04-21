Ташуев возмущен переносом игр «Кубани» из-за «Зенита»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев возмущен решением РФПЛ перенести матч 25-го тура против махачкалинского «Анжи» из-за выхода санкт-петербургского «Зенита» в финал Кубка России.

«Странным решением РФПЛ мы были оповещены, что «Зенит» попросил, что в случае победы над «Амкаром» наша игра с «Анжи» будет перенесена, если нет – все останется, как есть. Эта ситуация сказалась на подготовке к матчу с «Анжи». Представьте, у нас несколько дней до игры, а мы не знаем, как нам работать. Есть недельный микроцикл, нужно дозировать нагрузку игрокам. А получается, мы сидим, смотрим, как закончится матч «Зенит» – «Амкар», ждем пенальти и думаем, две у нас тренировки будет или одна, пиковая тренировка сегодня или завтра.

Разве это нормально? Значит, все остальные команды – второй сорт? Если бы было заранее обо всем известно, расписано... И вдруг личные проблемы чьи-то решаются, а тренеры, команды мучаются. Клуб не знает точно, когда самолет заказывать. Это ненормально.

Мелочей в футболе не бывает. А это далеко не мелочь. Планирование работы – самое главное в футбольных командах. Из-за таких случаев ломается структура подготовки, увеличивается вероятность ошибки, что естественно. Я этим моментом поражен, честно говоря. Мы должны быть солидным чемпионатом. Мы хотим европейский уровень. А так – кто захотел, им можно, а остальные – подождете. Это ведь неправильно», – считает Ташуев.

Напомним, что РФПЛ решила перенести матч 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Кубанью» с 30 на 28 апреля, а также игру «Анжи» – «Кубань» с 25 на 24 апреля.