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Ташуев возмущен переносом игр «Кубани» из-за «Зенита»

21 апреля 2016, 18:17
14

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев возмущен решением РФПЛ перенести матч 25-го тура против махачкалинского «Анжи» из-за выхода санкт-петербургского «Зенита» в финал Кубка России.

«Странным решением РФПЛ мы были оповещены, что «Зенит» попросил, что в случае победы над «Амкаром» наша игра с «Анжи» будет перенесена, если нет – все останется, как есть. Эта ситуация сказалась на подготовке к матчу с «Анжи». Представьте, у нас несколько дней до игры, а мы не знаем, как нам работать. Есть недельный микроцикл, нужно дозировать нагрузку игрокам. А получается, мы сидим, смотрим, как закончится матч «Зенит» – «Амкар», ждем пенальти и думаем, две у нас тренировки будет или одна, пиковая тренировка сегодня или завтра.

Разве это нормально? Значит, все остальные команды – второй сорт? Если бы было заранее обо всем известно, расписано... И вдруг личные проблемы чьи-то решаются, а тренеры, команды мучаются. Клуб не знает точно, когда самолет заказывать. Это ненормально.

Мелочей в футболе не бывает. А это далеко не мелочь. Планирование работы – самое главное в футбольных командах. Из-за таких случаев ломается структура подготовки, увеличивается вероятность ошибки, что естественно. Я этим моментом поражен, честно говоря. Мы должны быть солидным чемпионатом. Мы хотим европейский уровень. А так – кто захотел, им можно, а остальные – подождете. Это ведь неправильно», – считает Ташуев.

Напомним, что РФПЛ решила перенести матч 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Кубанью» с 30 на 28 апреля, а также игру «Анжи» – «Кубань» с 25 на 24 апреля.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Кубань (ЛФЛ) Анжи Зенит Ташуев Сергей
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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APchelov
1461252475
Будете на месте Зенита - перестанете возмущаться )
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никита голоян
1461252824
вообще это бардак менять график под типа топ клубы...
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vladik12
1461253433
Действительно не очень красиво. Команда готовилась к пнд, а здесь на целый день раньше. Это только кажется, что сутки ничего не решают. Поэтому можно подписаться под каждым словом Абуезидовича.
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BarcelonianDestroyer
1461254217
Не уместно сейчас болельщикам зенита что то в ответ говорить.Все правильно сказал
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kazak1975
1461256698
Болельщики "ЗЕНИТА" и его игроки точно ничего не просили. Да и Андре вряд ли. Так что говорить о том, что "ЗЕНИТ" попросил,- некорректно. Нужно по-честному назвать персонажа, который вышел с таким предложением, а не втягивать болел в перепалку.
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killerman77
1461258735
г-н ташуев, ваша команда занимает 14 место в турнирной таблице, отнюдь не по вине зенита, а исключительно из-за косяков тренеров, игроков и руководства вашей команды, короче говоря, плохому танцору что-то всегда мешает
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Zeff
1461258985
Возмущён?! В ФНЛ пожалуйте.
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Jiver
1461260132
Тут больше косяка упороли в РФПЛ. Уже который год календарь через жопу составляют...
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Serjoga
1461262914
А при чем здесь Кубань и Анжи? Зениту играть с ЦСКА, вот и пусть свои игры переносят!
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DblMok3
1461268242
Выигрывайте Кубок и не будет таких проблем
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