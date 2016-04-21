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    Минько: «Вернблум – большая потеря для ЦСКА»

    Бывший защитник ЦСКА, тренер молодежной команды клуба Валерий Минько уверен, что потеря Понтуса Вернблума перед финалом Кубка России является существенной.

    «Считаю, что Вернблум – большая потеря для команды. В оборонительных действиях безупречно действует Понтус, но я надеюсь, что тренерский штаб эту потерю решит, найдет вариант, при котором можно будет заменить Понтуса. Можно найти внутренние ресурсы, много достаточно квалифицированных футболистов в составе ЦСКА.

    Даже без Вернблума ЦСКА имеет такие же шансы на успех, как и «Зенит». Здесь 50 на 50, считаю, что фаворита нет. Это финал. Финал есть финал, все игроки будут настраиваться, чтобы выиграть. Явного фаворита точно нет», – сказал Минько.

    Напомним, что финал Кубка России пройдет в Казани 2 мая.

    Источник: Р-Спорт

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    21.04.2016 12:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +459

      sour12 21 апреля 2016, 20:38

      если цауня в порядке, заменит парень работоспособный главное что бы позиционно не ошибался и не допускал нелепых фолов в зоне опасности прямого удара по воротам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 21 апреля 2016, 18:14

      Без костолома шансов нет.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 21 апреля 2016, 12:45

      Ага,в чемпионате так же говорили,пока матч не посмотрели и не увидели ни 1 опасного момента у Цска.

      -2
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