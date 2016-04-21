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    «Порту» намерен вернуть Халка

    Руководство «Порту» рассчитывает вернуть нападающего «Зенита» и сборной Бразилии Халка, выступавшего за «драконов» с 2008 по 2012 год.

    Отмечается, что в возвращении 29-летнего форварда заинтересован президент португальского клуба Пинту да Кошта, который считает, что Халк может покинуть «Зенит» в связи с уходом из команды главного тренера Андре Виллаш-Боаша, а также в случае возможного непопадания сине-бело-голубых в Лигу чемпионов по итогам сезона.

    В нынешнем розыгрыше чемпионата России Халк провел 22 матча, в которых забил 13 голов и сделал 16 результативных передач.

    Источник: A Bola

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    21.04.2016 11:56
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 апреля 2016, 20:24

      Купить весь Порту. Пусть у нас за 7-е место со Спартаком бьются.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > vvv246 21 апреля 2016, 22:21

      Данни остался.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      monser08 21 апреля 2016, 19:35

      А ведь когда то придётся расставаться .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 апреля 2016, 18:25

      Такая корова нужна самому

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 21 апреля 2016, 17:06

      Если Халка купят то будет шанс заиграть молодёжи, тренером СЕМАКА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 21 апреля 2016, 16:17

      нет Халка нет Зени, газообразные себе не враги!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 21 апреля 2016, 16:12

      В Китай за огромное бабло не отпустили, а порту вообще надеяться не на что. Он и самим нужен.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 21 апреля 2016, 16:11

      Врядли теперь в пенаты вернется.ТОП перехватит)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 апреля 2016, 15:37

      Сколько денег,столько и песен..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17769

      ilichkadr 21 апреля 2016, 15:10

      За 100 лямов пущай забирает......

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 21 апреля 2016, 15:01

      Конечно не отпустят его никуда. Без Халка зенит - среднячок.......(((
      Да и сам он не уйдет, где ему еще так платить будут как не в зените, иначе зачем он пришел в РФПЛ? Из-за захватывающей лиги и искрометного футбола?)))

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