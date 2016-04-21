Рейнгольд: «Футбол – народная игра, и за нашу сборную должны играть люди из России»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд высказал мнение по поводу натурализации иностранных игроков для сборной России.

«Я к этой практике отношусь абсолютно отрицательно. Я хочу, чтобы за нашу сборную играли ребята из России. Для меня лично абсолютно неприемлемо видеть иностранца в сборной. Возьмите любую сборную, из Западной Европы, из Восточной, такого нигде нет. Это дикость какая-то. Мы пошли по абсолютно неверному пути. Одно дело, они в индивидуальных видах спорта это делают, в шорт-треке и т.д. Но футбол – это народная игра, мы любим своих игроков, воспитывать и растить надо своих ребят!» – заявил Рейнгольд.