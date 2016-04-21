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  • Рейнгольд: «Футбол – народная игра, и за нашу сборную должны играть люди из России»

Рейнгольд: «Футбол – народная игра, и за нашу сборную должны играть люди из России»

21 апреля 2016, 11:24
7

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд высказал мнение по поводу натурализации иностранных игроков для сборной России.

«Я к этой практике отношусь абсолютно отрицательно. Я хочу, чтобы за нашу сборную играли ребята из России. Для меня лично абсолютно неприемлемо видеть иностранца в сборной. Возьмите любую сборную, из Западной Европы, из Восточной, такого нигде нет. Это дикость какая-то. Мы пошли по абсолютно неверному пути. Одно дело, они в индивидуальных видах спорта это делают, в шорт-треке и т.д. Но футбол – это народная игра, мы любим своих игроков, воспитывать и растить надо своих ребят!» – заявил Рейнгольд.

Источник: Lenta
Россия Россия Рейнгольд Валерий
Комментарии (7)
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Lordfrax
1461229483
Что за бред) у португалии франции у каждого второго двойное гражданство, далее Англия, где к натурализации с детства приучают. Ладно это гиганты, для которых данная тактика нормально. Хорватия имеет натурализованного, в Германии половина имеет польское происхождение,а другая - турецкое. Так что таких примеров пруд пруди. В былые времена вообще прослеживался мост: не заиграл в бразилии - заиграешь в португаллии
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Jiver
1461234375
Я в целом не против. Но тут важно качество. Одно дело заиграть условных ди Стефано или Каморанези. Другое дело, при наличии своих, которые явно не хуже, брать Гилерме.
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gor77
1461241460
Комментарий удален.
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Karpathian
1461241612
надо было в свое время Тчуйсе натурализовать))))))
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1461244775
Народная? Оно и видно пустые трибуны.
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LINED
1461247011
Как-будто их заставили или контракт дорогой предложили... Они же сами захотели стать, пропитались русским духом
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koli4ka
1461247150
Валерья Рейнгольдц, романтик Вы однако...
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