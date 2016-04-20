Гаттузо дисквалифицирован до конца сезона

Главный тренер «Пизы» Дженнаро Гаттузо получил трехматчевую дисквалификацию за самовольный уход с тренерской скамейки и оскорбление судьи.

В поединке прошлого тура против «Понтедеры» (1:1) специалист покинул поле и направился в раздевалку досматривать игру по телевизору в знак недовольства судейством. По окончании встречи Гаттузо несколько раз высказался в адрес арбитра в нецензурном виде, за что и схлопотал дисквалификацию на оставшихся три матча чемпионата.

Отметим, что на данный момент «Пиза» располагается на втором месте в своем дивизионе, что дает ей право в стыковых матчах поспорить за путевку в Серию В.