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    «Зенит» и «Спартак» заплатят по 200 тысяч штрафа

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес наказания по итогам матча 24-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Зенит» принимал «Спартак» (5:2).

    «За использование болельщиками пиротехники «Зенит» оштрафован на сто тысяч рублей. За скандирование болельщиками ненормативной лексики – на 70 тысяч, за выход за пределы технической зоны главный тренер команды Андре Виллаш-Боаша оштрафован на 20 тысяч, а начальник команды – на 10 тысяч. Что касается «Спартака», клуб оштрафован за использование фанатами пиротехники на сто тысяч и за скандирование ненормативной лексики также на сто тысяч», – рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2016 17:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 20 апреля 2016, 17:22

      Такие штрафы для футбольных клубов,особенно для зенита никак не чувствуются потому что они столько футболистам за минуту платят,лучше бы вообще не выписали чем такие мелочные давать

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