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    «ПСЖ» включается в борьбу с «Зенитом» за Пеллегрини

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини получил вариант для выбора продолжения своей карьеры: кроме «Зенита» в его услугах заинтересовались в «ПСЖ», сообщает A Bola. Именно «Манчестер Сити» выбил парижский клуб из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

    После завершения сезона Пеллегрини покинет «горожан». Считается, что основным претендентом на чилийского специалиста являлся «Зенит», чей президент Александр Дюков уже провел первую часть переговоров. Однако, представители «ПСЖ» также уже контактировали с агентом Пеллегрини.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2016 16:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 апреля 2016, 17:04

      У ПСЖ бабосов мало!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 апреля 2016, 20:19

      Выбор понятен !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 20 апреля 2016, 19:55

      Да пусть забирают! Дайте Семаку порулить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 апреля 2016, 18:09

      Чья нефть-газ (шейха или газпрома)будет жирнее,туда Мануэль и склонится..

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