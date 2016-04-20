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Молло: «У сборной России хорошие шансы»

20 апреля 2016, 12:18

Французский полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло оценил шансы сборной России на предстоящем Евро-2016, а также назвал сборную Франции одним из фаворитов данного турнира.

«Я, например, не могу быть уверенным, что Россия не смогла бы обыграть Францию, потому что футбол в России сейчас делает шаг вперед. Поэтому у сборной хорошие шансы. В России я много играю против игроков сборной, мне это очень нравится, поскольку это заставляет меня совершенствоваться. Я ожидаю, что они станут лучше и будут побеждать.

Франция – великая футбольная нация. Они действительно одни из фаворитов Евро, но когда какая-то команда выходит на поле против нашей сборной, то играют одиннадцать человек против одиннадцати, именно они все определяют. Кто более мотивирован, целеустремлен, тот и побеждает», – сказал Молло.

Напомним, что Евро-2016 пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля. Сборной России на групповом этапе будут противостоять сборные Англии, Словакии и Уэльса.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Крылья Советов Россия Франция Молло Йоан
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