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    Мутко просит ФИФА сократить вместительность еще трех стадионов для ЧМ-2018

    Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что Россия перешла к активной фазе подготовки мирового чемпионата. Во время «правительственного часа» с сенаторами он также рассказал об организационных механизмах, образованных как на уровне ФИФА, так и в России.

    Мутко отметил, что сначала Россию ждет испытание в виде Кубка конфедераций, который проводится за год до мирового первенства. Матчи данного турнира пройдут на стадионах в Москве, Петербурге, Сочи и Казани, а значит они должны быть готовы к маю 2016 года.

    По его словам, по пяти строящимся стадионам имеется заключение экспертизы, а по строящимся аренам в Ростове и Саранске они будут сделаны в скором времени. Говоря о Екатеринбурге и Калининграде он отметил, что в случае с местными стадионами ситуация слегка другая, так как ФИФА разрешила сократить необходимую вместимость до 35 тысяч мест.

    В завершении выступления Мутко обратился к ФИФА с просьбой рассмотреть возможность сокращения вместимости еще для трех стадионов. По мнению чиновника, это позволило бы сэкономить средства.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2016 11:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5

      samara94 20 апреля 2016, 16:11

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 20 апреля 2016, 15:01

      ЧТО ЗА ХРЕНЬ ТАКАЯ? сТРОЙ НОРМАЛЬНЫЕ СТАДИОНЫ. или деньги распилили и на стройку не осталось?

      3
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      Рейтинг: +1175

      Karpathian 20 апреля 2016, 14:17

      В Екб строительство полным ходом... Хочу снова на Централку гонять, а не на Уралмаш...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 апреля 2016, 13:59

      Деньги уже все разворовали

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 20 апреля 2016, 13:45

      Правильно люди поедут со всего мира чтобы по городам по тусоваться и футбол посмотреть на экране из простыни на площади))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      bringing 20 апреля 2016, 13:41

      Всем выделят по телевизору

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 20 апреля 2016, 13:40

      А чо? Газон, забор из вагонки, зрителей не пускать (пусть по телевизору смотрят) - дешево и сердито.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 20 апреля 2016, 13:05

      Нужно спросить у РФС и КАПЕЛЛО где деньги на строительство стадионов

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > zarya-lk72 20 апреля 2016, 16:27

      Надо у всех спросить,где деньги всей страны))

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 20 апреля 2016, 12:59

      Проведём ЧМ на лужайке возле речки.

      4
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 20 апреля 2016, 12:21

      О том, как сэкономить средства, думать надо было тогда, когда заявка на ЧМ подавалась. А то теперь этот хитрец хочет и чемпионат провести, и денег не потратить. Толку стране от твоих 20-тысячников? Их и так достаточно было. Строй нормальные стадионы теперь.

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