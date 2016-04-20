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    Крицюк: «Спокойно воспринял вызов в сборную»

    Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк рассказал о том, как он воспринял вызов в национальную сборную России.

    «Меня же не из второй лиги взяли, чтоб кричать: «Вау!» Когда долго идешь к цели, много работаешь, реально оцениваешь свой уровень игры, такие вещи воспринимаются спокойно. К тому же пока я всего-навсего один из кандидатов. Надо вкалывать и двигаться дальше. Вот стану основным вратарем сборной – тогда будет повод для радости.

    В матче с Литвой соперник к нашим воротам почти не приближался. Но я не расслаблялся. Наоборот, в таких матчах всегда нужно быть начеку. Тем более знал, что в моем распоряжении только 45 минут, а после перерыва выйдет Гилерме.

    Расстроился ли я, что не полетел в Париж? Давайте смотреть правде в глаза. Сейчас в сборной ставка на других вратарей. Ну и какой смысл мне лететь во Францию, если не включат даже в заявку на матч? Лучше вернуться в Краснодар и сконцентрироваться на подготовке к ближайшей игре», — сказал голкипер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2016 09:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 20 апреля 2016, 11:45

      А сам наверное вечеринку устроил))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 20 апреля 2016, 11:31

      Адекватно мыслит! Молодец!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 20 апреля 2016, 10:35

      А в ВК заголовок "Крицюк рассказал всю правду о конкуренции на вратарской линии в сборной"
      И в чем же правда???
      Зачем такие громкие заголовки???
      Он лишь сказал то, что все и так знают.

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      Ответить
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      Рейтинг: +128

      shmag 20 апреля 2016, 10:20

      получше дырофеева будет

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