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    Гордеев: «Мое увольнение? Пока сказать нечего»

    Бывший наставник «Мордовии» Андрей Гордеев, покинувший пост наставника саранской команды, не стал раскрывать подробностей своей отставки. Напомним, ранее сообщалось, что российский специалист был вынужден уйти из клуба по семейным обстоятельствам.

    – Пока мне нечего вам сказать. Ясности нет.

    – В каком вы сейчас статусе?

    – Все том же. До 22-го числа останусь в нем же.

    – Временно не исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии"?

    – Да. Занимаюсь семейными делами.

    – 22-го намечена встреча с руководством клуба?

    – 22-го или 23-го. Тогда и расставим все точки над «i». Больше пока сказать ничего не могу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2016 01:18
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