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    Мутко официально обещал соблюдение прав сексуальных меньшинств во время ЧМ-2018

    Президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с правами и свободами сексуальных меньшинств в России.

    «Могу заявить совершенно официально: никаких ущемлений прав и свобод допущено не было и не будет. Все права будут соблюдаться. Россия – открытая страна, мы никого преследовать не будем по каким-то наклонностям или ценностям. По религиозным и иным убеждениям никто не будет преследоваться.

    Все это мы прошли перед Олимпиадой, и мы получили высочайшую оценку. Мы никогда не покушаемся на личную жизнь людей. Но мы бы не хотели, чтобы наши законы нарушались. Нужно просто правильно читать наши законы. До 18 лет никому нельзя навязывать какую-то философию», – сказал Мутко.

    При этом президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что соблюдение прав человека – это очень важный вопрос.

    Источник: Р-Спорт

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    19.04.2016 19:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 20 апреля 2016, 00:01

      Интересно полюбопытствовать,каким образом г-н Мутко собирается соблюдать права этих меньшинств? Сектора трибун будет красить в голубой или розовый цвет или ставить указатели с надписью типа "только для таких-то или таких-то "?

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 19 апреля 2016, 21:29

      Радуйтесь питерцы,вас ущемлять не будут во время ЧМ-2018 :)сам Мудко обещал

      -2
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      Рейтинг: +80

      cruiff 19 апреля 2016, 19:32

      Газзаеву повезло.

      -2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 апреля 2016, 19:08

      Мутко отвечает за базар ))

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