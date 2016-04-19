«Рубин» снова сделал предложение Хаджи

Главный тренер «Вииторула» Георге Хаджи вновь получил предложение возглавить «Рубин». Об этом в интервью румынскому изданию Digisport рассказал директор «Вииторула» Кристиан Биволару.

«Есть предложение от «Рубина», который работает над созданием долгосрочного проекта. Это серьезный российский клуб, и они собираются бороться за чемпионство.

Они далеко зашли в переговорах и даже готовы вложить деньги в его академию – это серьезная сделка», – сказал Биволару.

Сам Хаджи, комментируя эту информацию, заявил, что сейчас он сосредоточен на работе со своей нынешней командой.

Напомним, в декабре прошлого года «Рубин» уже пытался пригласить Хаджи, но тогда румынский специалист отказался от этой работы.