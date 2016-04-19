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    Белоруков: «Рассчитываем на победу в матче с «Зенитом»

    Капитан «Амкара» Дмитрий Белоруков прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом» в 1/2 финала Кубка России. Как заявил 33-летний футболист, его команда может рассчитывать на победу. Напомним, что игра состоится завтра и начнется в 17:00 по московскому времени.

    – Рассчитываем на победу, ждем много зрителей и напряженную игру с очень хорошим соперником. Думаю, несмотря на последние результаты, если будем играть в том же духе, то доставим «Зениту» немало проблем и поборемся за победу.

    – Недавний матч в чемпионате с «Зенитом» влияет как-то на подготовку к кубковому матчу?

    – Мы с ними знакомы, знаем их игру, знаем, что будем тяжело, у «Зенита» все игроки квалифицированные, даже трудно кого-то выделить, но мы отдадим все силы для победы.

    Источник: ФК «Амкар»

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    19.04.2016 11:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 апреля 2016, 12:19

      Вымотайте их,а Ростов добьет

      -3
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 > андрей андреев 19 апреля 2016, 14:21

      ага палюбому,зенит полудублирующим составом и амкар и ростов натянет,пускай даже с минимальным счетом

      1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 19 апреля 2016, 12:02

      Рассчитывать , конечно , можно.....

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 19 апреля 2016, 12:01

      Ахахахах.ставят минусы за то что их клубы дерьмо,что за люди.

      -2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 19 апреля 2016, 11:47

      Ахахахах,он до этого так же говорил когда 0 2 было,Крылья,Цска,Спратак,все они тоже зарекались

      0
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