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    Кейн: «После потери очков «Лестером» я не мог дождаться нашего матча»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал победу во встрече 34-го тура АПЛ против «Стока» (4:0). Лондонцы воспользовались потерей очков «Лестером» и сократили отрыв от лидера.

    «Вот это матч! Играть здесь всегда тяжело, и то, как мы одержали победу, показывает, какой командой мы являемся.

    Мы забили четыре, а могли бы забить шесть или семь. Это одно из наших лучших выступлений в этом сезоне, но мы можем играть так всегда. «Лестер» потерял очки, и мне не терпелось сыграть сегодня. Пришлось ждать полтора дня», – сказал Кейн.

    Источник: BBC

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    19.04.2016 00:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 19 апреля 2016, 17:57

      Лондонцы проплатили потерю очков Лестером( и продолжают душить в кабинетах

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 19 апреля 2016, 09:50

      вам не догнать лестер!

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