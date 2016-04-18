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    «Рома» не будет продлевать контракт с Тотти

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти, вероятно, покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

    Сообщается, что руководство римлян приняло решение не продлевать соглашение с футболистом, которое истекает летом этого года. По информации источника, 39-летний игрок может продолжить свою карьеру в МЛС.

    Напомним, у Тотти были конфликты с главным тренером Лучано Спаллетти и руководством «Ромы» из-за того, что футболист не получал желаемого количества игровой практики.

    В текущем сезоне Тотти провел за клуб 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    18.04.2016 22:18
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +31

      санкус 19 апреля 2016, 14:10

      Это Спалетти пора убирать , уйдет иператор Рома вообще скатится в середину таблицы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 19 апреля 2016, 12:45

      39 лет очень много для футболиста

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 19 апреля 2016, 08:39

      Проще тренера выкинуть, чем легенду терять

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      vlalvl 19 апреля 2016, 07:49

      Император без империи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      glumm 19 апреля 2016, 07:39

      Пора в тренеры переходить

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Kugal 19 апреля 2016, 06:52

      Дайте Тотти поиграть нелюди !

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 19 апреля 2016, 06:24

      Живая легенда Ромы! Болелы руководство не поймут.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      agul_BEDUK 19 апреля 2016, 06:05

      вот гады

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Aiur 19 апреля 2016, 02:50

      В Китай его!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 19 апреля 2016, 01:00

      В МЛС хороший чемпионат, то, что там Робби Кин делает, это просто фантастика.

      -1
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