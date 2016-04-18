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  • На матче «Спартака-2» присутствуют Романцев, Ярцев и Аленичев

На матче «Спартака-2» присутствуют Романцев, Ярцев и Аленичев

18 апреля 2016, 17:28
8

Тренерский штаб «Спартака» в полном составе присутствует на игре второй команды красно-белых в рамках 32-го тура ФНЛ против армавирского «Торпедо». Помимо главного тренера Дмитрия Аленичева и его помощников в лице Дмитрия Ананко и Егора Титова, на матче находятся экс-наставники столичного клуба Олег Романцев и Георгий Ярцев.

Но и это еще не все: с вип-трибуны за поединком молодых спартаковцев наблюдают генеральный директор клуба Сергей Родионов, технический директор Юхан Гераскин, экс-главный тренер сборной России Юрий Семин, наставник молодежной команды Дмитрий Гунько, а также вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Спартак Спартак-2 Армавир Семин Юрий Романцев Олег Ярцев Георгий Родионов Сергей Аленичев Дмитрий
Комментарии (8)
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subbotaspartak
1460990821
Спартак 2 на 1 менять чёли будем? Мы такого не забудем, А скорей всего не дождёмся и в следующем туре в кого упрёмся?
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LOKOfanatik19
1460991253
Что они тут все забыли ???
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BarcelonianDestroyer
1460991675
Блин,не понятно что ли,Спартак-2 это типо 2 состава,молодежки,оттуда более менее игроков брать будут,прикол был в том что тренера присматриваются к игрокам....
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bzfar
1460992436
Перечислили всех присутствующих на матче! :-)
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maygli
1461002513
:-))) 5+!
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Federalll
1461015348
В это время основной состав ставил свечки и молился :)))
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aleks.meskini12
1461059761
Спартак займет 4 место в этом году. а через год станет чемпионом
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