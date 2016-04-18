На матче «Спартака-2» присутствуют Романцев, Ярцев и Аленичев

Тренерский штаб «Спартака» в полном составе присутствует на игре второй команды красно-белых в рамках 32-го тура ФНЛ против армавирского «Торпедо». Помимо главного тренера Дмитрия Аленичева и его помощников в лице Дмитрия Ананко и Егора Титова, на матче находятся экс-наставники столичного клуба Олег Романцев и Георгий Ярцев.

Но и это еще не все: с вип-трибуны за поединком молодых спартаковцев наблюдают генеральный директор клуба Сергей Родионов, технический директор Юхан Гераскин, экс-главный тренер сборной России Юрий Семин, наставник молодежной команды Дмитрий Гунько, а также вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов.