Промес станет самым высокооплачиваемым игроком «Спартака»

Полузащитник сборной Голландии Квинси Промес находится на стадии переговоров о продлении своего действующего контракта со «Спартаком». Известно, что москвичи готовы поднять зарплату 24-летнему футболисту с 1,5 млн до 3 млн евро в год. Это позволит стать голландцу самым высокооплачиваемым игроком клуба. Сейчас самая большая зарплата числится за итальянским защитником Сальваторе Боккетти – 2,7 млн евро.

Промес перебрался в «Спартак» летом 2014 года, сумма его трансфера составила 12 миллионов евро. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста осталась на этом же уровне.