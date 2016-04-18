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    Варди может получить более длительную дисквалификацию за оскорбление судьи матча с «Вест Хэмом»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди может получить дополнительную дисквалификацию за неспортивное поведение и симуляцию во время матча 34-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:2). Напомним, в этой встрече игрок был удален с поля за две желтые карточки, и теперь как минимум пропустит игру следующего тура против «Суонси».

    Тем не менее, форвард может не отделаться лишь одним матчем отсидки. Футбольная ассоциация Англии может увеличить длительность его наказания за оскорбления в адрес главного судьи встречи Джонатана Мосса. При этом Варди не только словесно высказал арбитру свое недовольство, но и тыкал пальцем ему в лицо. Если Мосс сделал соответствующую запись в своем рапорте о матче, то ФА может применить к футболисту более суровые меры.

    В текущем чемпионате Англии Варди принял участие в 34-х играх, забив 22 гола.

    Источник: Goal.com

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    18.04.2016 01:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8

      Perchik96 18 апреля 2016, 23:03

      Симуляция( Но можно было и пожалеть. Вторая желта за полуконтакт-жестко!
      Сломал игру(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      Reets 18 апреля 2016, 10:15

      Да ну. Придумал судейка. У игроков ноги заплетались, какая симуляция? Да и сам Варди пеналь не просил. Я бы тоже оскорбил ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Tekken3 18 апреля 2016, 07:07

      В моменте на видео судья же прав. варди специально подставился под защитника, судья четко видел.

      -3
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 18 апреля 2016, 06:36

      Судью тогда пожизненно дисквалифицируйте!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 апреля 2016, 06:04

      Судья козел-может он питерский????????

      6
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Диктор 18 апреля 2016, 06:43

      Все питерские, которые имеют право свистеть и удалять- козлы?
      Может быть, может быть.

      0
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 18 апреля 2016, 02:49

      Мосс затащил весх хэм, надеюсь дисквалификацию отменят.

      5
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