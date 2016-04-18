Анри: «Борьбу за титул «Арсенал» уже проиграл, теперь ему нужно удержаться в топ-4»

Экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри отметил, что ничья с «Кристал Пэлас» (1:1) в матче 34-го тура АПЛ лишила «канониров» шансов на продолжение борьбы за чемпионский титул.

«Кристал Пэлас» мог добиться и победы. Да, имел шанс Уэлбек, да, возникали какие-то моменты возле штрафной «Кристал Пэлас», но это не то, на что стоит уповать, особенно в домашнем матче.

Игроки, вероятно, испытывают разочарование, так как они пытались предпринять последнюю попытку в борьбе за титул. Теперь же все закончилось. В данный момент им стоит сконцентрироваться на сохранении места в первой четверке», – сказал Анри.