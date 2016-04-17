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    Газзаев: «ЦСКА в матче с «Локомотивом» загубил много шансов, у армейцев было тотальное преимущество»

    Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился своими мыслями об игре армейцев против «Локомотива» (1:1) в 24 туре российской Премьер-лиги.

    «Локомотив» сильно начал матч. Хозяева агрессивно пошли вперед, забили гол. Но не спорю, ЦСКА смотрелся немножко вальяжно… Но хотя бы сумел собраться, пусть уже проигрывая в счете.

    Что случилось с «Локомотивом»? Команда подсела и физически, и эмоционально. Все-таки хозяева почти весь матч отбивались, потому и подустали. Плюс пытались удержать счет, который их устраивал. Вот и прижались к воротам.

    А ЦСКА стремился только к победе, верил в нее до конца. И был очень близок ко второму голу… У армейцев было тотальное преимущество, невероятное давление! Но нужно отдать должное «Локомотиву» — команда билась, не щадя себя, и все-таки отстояла ничью.

    Возможно ли ЦСКА выиграть чемпионат, не реализовывая столько моментов? Можно, просто потому, что игры бывают разными. Матч на матч не приходится. Я бы не сказал, что ЦСКА в целом плохо распоряжается моментами. В той же встрече с «Мордовией» реализация была почти стопроцентная, как и в некоторых других матчах. Но так уж вышло, что с «Локомотивом» действительно много шансов загубили. ЦСКА, вне всякого сомнения, потерял два очка. У «армейцев» было огромное преимущество. Потому «Локо» может быть доволен ничьей», – сказал Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.04.2016 17:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 апреля 2016, 00:22

      йцукер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 17 апреля 2016, 21:47

      тотальное преимущество с 83-ей минуты???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +112

      Boniel+ 17 апреля 2016, 18:32

      На Европу везти Дзагоева и Широкова значит опозорить страну на весь мир.

      -1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Boniel+ 17 апреля 2016, 20:03

      Ну по Шире, так уж и быть, соглашусь - игрок он, конечно, по-футбольному умный, но уже далеко не в форме. Но Дзага-то тебе чем не угодил?

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