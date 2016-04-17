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    Агаларов: «Некоторые ребята не справились с волнением в таком ответственном для «Анжи» матче»

    Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов поделился своими первыми впечатлениями после поражения от «Уфы» (0:2) в матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

    «Быстрый гол оказался решающим в игре. Некоторые ребята не справились с волнением в таком ответственном матче. Говорили, чтобы было больше переводов, чтобы старались больше подавать с флангов. У соперника высокорослая команда, им был очень легко обороняться, тем более ведя в счете», – сказал Агаларов в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    17.04.2016 16:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 апреля 2016, 18:03

      Иди вешайся ишак

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