Непомнящий: «Мой уход из «Томи» связан с общественным мнением»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о причинах своего ухода из томского клуба. Напомним, российский специалист покинул команду 13 апреля.

«Мой уход связан с общественным мнением, которое образовалось в последнее время. Болельщики, в том числе, – одна из основных составляющих, которые формировали это общественное мнение. Вы от меня ждете откровений, но их не будет. Решение принято совместно с губернатором, оно абсолютно обоюдное и безболезненное. Я по этому поводу не переживаю.

У «Томи» две серьезные игровые проблемы. Первая – игра в атаке. Не получалось завершать те моменты, которые создавали футболисты. Вторая – с переходом из атаки в оборону. Часто позволяли соперникам спокойно атаковать после потери мяча. Это связано с тем, что отчаянно атаковали, хотели забить, увлекались нападением. Но по игре «Томь» не уступала никому», – сказал Непомнящий.