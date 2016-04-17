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    Ловчев: «Такое ощущение, что защитников в «Спартак» набирают по объявлению»

    Бывший футболист московского «Спартака», известный эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением об игре красно-белых в матче 24 тура российской Премьер-лиги против «Зенита» (2:5).

    «Если честно, до начала матча, думал, что игра будет равной. Пусть «Спартак» сейчас несостоятелен в борьбе за чемпионство, но его все равно побаиваются. И по большому счету атака у «Спартака» – достойная. Она может забить два мяча даже «Зениту», у которого защита очень приличная.

    Но спартаковская оборона... Смотрел за игрой Граната, Макеева, Паршивлюка. Скажу откровенно: это не уровень «Спартака». Примечательно: каждый из них когда-то привлекался в сборную, но уже давно не привлекается. Люди не прогрессируют. Медведи уже научились в цирке кататься на велосипеде, а этих ребят уже не научить играть в защите. И возникает вопрос: у кого набираться опыта молодым футболистам? У Граната, Макеева? Когда я молодым приходил в «Спартак», там играл в защите Логофет, Крутиков. Это же совершенно другой калибр людей. В «Спартак» никогда по объявлению не набирали, а теперь такое ощущение, что набирают.

    Меняются тренеры, которые работают с защитниками. Знаю, что Ананко говорит им, как надо действовать в различных ситуациях. Но смотрю первые минуты и вижу, как Гранат в одном из эпизодов еле-еле плелся назад. В другом моменте – при четвертом голе «Зенита» – из него Дзюба сделал клоуна, когда обыграл на фланге. Гранату «Спартак» безразличен. Когда он начал торговаться с клубом, который сделал из него футболиста, то есть с «Динамо», стало понятно, что у него на первом месте деньги. Много говорят, что Ромуло и Паршивлюк резко сдали после травм, полученных в «Спартаке». Бразилец ведь прилично смотрелся, когда только приехал в Россию, а потом его будто подменили. И что? В свое время многие, в том числе и я, получали травмы, но затем возвращались на свой уровень. Работать надо.

    После таких поражений всегда начинаются бурления у проигравшей стороны: убрать, поменять тренеров. Успокойтесь! Надо до конца сезона посмотреть: развалиться «Спартак» или нет. И затем уже принимать решение. А то, что пол состава «Спартака», надо менять – это однозначно. Я еще не назвал Комбарова. Он тоже не соответствует требуемому уровню. Какие еврокубки с такой дырявой защитой?», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.04.2016 13:29
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 апреля 2016, 01:45

      Спартак не соответствует своему уровню. И Ростов, как ни странно, не соответствует своему. И те и другие занимают соответствующие места в таблице )))

      -1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 17 апреля 2016, 19:53

      Граната, Аленичев пригласил. Оборону тренера ставят. Профессионализм игроков выше чем профессионализм тренеров, плюс на минус будет минус.

      -3
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      Рейтинг: +48

      makovei > СЛАВА 81 18 апреля 2016, 10:49

      что за чушь ты пишешь? Гранат пришел в Спартак зимой 2015 на правах свободного агента, а Аленичев тренером только летом стал.

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > СЛАВА 81 18 апреля 2016, 12:00

      Его при Якине зимой подписали.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 17 апреля 2016, 18:54

      Тренер виновен. Тренировать не умеет. А когда Тулу тренировал много чего говорил. А когда встал у Спартака показывает седьмое место.

      -3
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 17 апреля 2016, 18:20

      защиты нет никакой. проходной двор. в футбол играть надо, а они его смотрят.

      0
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      Рейтинг: +48

      makovei 17 апреля 2016, 16:20

      Серафимыч молодец! Всё по делу. А главное обидно за ребят из линии атаки. Забивают, забивают а эти козлы в обороне на месте стоят (кроме Бокетти)

      9
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      Рейтинг: +459

      sour12 17 апреля 2016, 16:05

      игру в обороне сложней выстроить чем в атаке.....но первый тайм спартак хорошо выглядел =)

      -1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar > sour12 17 апреля 2016, 16:07

      Даже в первом тайме защита была не в лучшем виде :-(

      4
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      Рейтинг: +348

      343443 17 апреля 2016, 15:15

      так и есть,все игроки из колхоза красный октябрь,что с них взять если они деревянные во главе с главным лобзателем штанг ребровым

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 17 апреля 2016, 14:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тренера пригласили по объявлению.

      -5
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 17 апреля 2016, 14:16

      Согласитесь, Кутепов бы смотрелся не хуже, зато опыт бы набирал

      7
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      Рейтинг: +48

      makovei > bzfar 17 апреля 2016, 16:16

      всё правильно, и ещё похал бы как проклятый вдобавок

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 17 апреля 2016, 13:55

      Дзюба крассава

      1
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