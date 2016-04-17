Ловчев: «Такое ощущение, что защитников в «Спартак» набирают по объявлению»

Бывший футболист московского «Спартака», известный эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением об игре красно-белых в матче 24 тура российской Премьер-лиги против «Зенита» (2:5).

«Если честно, до начала матча, думал, что игра будет равной. Пусть «Спартак» сейчас несостоятелен в борьбе за чемпионство, но его все равно побаиваются. И по большому счету атака у «Спартака» – достойная. Она может забить два мяча даже «Зениту», у которого защита очень приличная.

Но спартаковская оборона... Смотрел за игрой Граната, Макеева, Паршивлюка. Скажу откровенно: это не уровень «Спартака». Примечательно: каждый из них когда-то привлекался в сборную, но уже давно не привлекается. Люди не прогрессируют. Медведи уже научились в цирке кататься на велосипеде, а этих ребят уже не научить играть в защите. И возникает вопрос: у кого набираться опыта молодым футболистам? У Граната, Макеева? Когда я молодым приходил в «Спартак», там играл в защите Логофет, Крутиков. Это же совершенно другой калибр людей. В «Спартак» никогда по объявлению не набирали, а теперь такое ощущение, что набирают.

Меняются тренеры, которые работают с защитниками. Знаю, что Ананко говорит им, как надо действовать в различных ситуациях. Но смотрю первые минуты и вижу, как Гранат в одном из эпизодов еле-еле плелся назад. В другом моменте – при четвертом голе «Зенита» – из него Дзюба сделал клоуна, когда обыграл на фланге. Гранату «Спартак» безразличен. Когда он начал торговаться с клубом, который сделал из него футболиста, то есть с «Динамо», стало понятно, что у него на первом месте деньги. Много говорят, что Ромуло и Паршивлюк резко сдали после травм, полученных в «Спартаке». Бразилец ведь прилично смотрелся, когда только приехал в Россию, а потом его будто подменили. И что? В свое время многие, в том числе и я, получали травмы, но затем возвращались на свой уровень. Работать надо.

После таких поражений всегда начинаются бурления у проигравшей стороны: убрать, поменять тренеров. Успокойтесь! Надо до конца сезона посмотреть: развалиться «Спартак» или нет. И затем уже принимать решение. А то, что пол состава «Спартака», надо менять – это однозначно. Я еще не назвал Комбарова. Он тоже не соответствует требуемому уровню. Какие еврокубки с такой дырявой защитой?», – сказал Ловчев.