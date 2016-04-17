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  • Ловчев: «Такое ощущение, что защитников в «Спартак» набирают по объявлению»

Ловчев: «Такое ощущение, что защитников в «Спартак» набирают по объявлению»

17 апреля 2016, 13:29
19

Бывший футболист московского «Спартака», известный эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением об игре красно-белых в матче 24 тура российской Премьер-лиги против «Зенита» (2:5).

«Если честно, до начала матча, думал, что игра будет равной. Пусть «Спартак» сейчас несостоятелен в борьбе за чемпионство, но его все равно побаиваются. И по большому счету атака у «Спартака» – достойная. Она может забить два мяча даже «Зениту», у которого защита очень приличная.

Но спартаковская оборона... Смотрел за игрой Граната, Макеева, Паршивлюка. Скажу откровенно: это не уровень «Спартака». Примечательно: каждый из них когда-то привлекался в сборную, но уже давно не привлекается. Люди не прогрессируют. Медведи уже научились в цирке кататься на велосипеде, а этих ребят уже не научить играть в защите. И возникает вопрос: у кого набираться опыта молодым футболистам? У Граната, Макеева? Когда я молодым приходил в «Спартак», там играл в защите Логофет, Крутиков. Это же совершенно другой калибр людей. В «Спартак» никогда по объявлению не набирали, а теперь такое ощущение, что набирают.

Меняются тренеры, которые работают с защитниками. Знаю, что Ананко говорит им, как надо действовать в различных ситуациях. Но смотрю первые минуты и вижу, как Гранат в одном из эпизодов еле-еле плелся назад. В другом моменте – при четвертом голе «Зенита» – из него Дзюба сделал клоуна, когда обыграл на фланге. Гранату «Спартак» безразличен. Когда он начал торговаться с клубом, который сделал из него футболиста, то есть с «Динамо», стало понятно, что у него на первом месте деньги. Много говорят, что Ромуло и Паршивлюк резко сдали после травм, полученных в «Спартаке». Бразилец ведь прилично смотрелся, когда только приехал в Россию, а потом его будто подменили. И что? В свое время многие, в том числе и я, получали травмы, но затем возвращались на свой уровень. Работать надо.

После таких поражений всегда начинаются бурления у проигравшей стороны: убрать, поменять тренеров. Успокойтесь! Надо до конца сезона посмотреть: развалиться «Спартак» или нет. И затем уже принимать решение. А то, что пол состава «Спартака», надо менять – это однозначно. Я еще не назвал Комбарова. Он тоже не соответствует требуемому уровню. Какие еврокубки с такой дырявой защитой?», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (19)
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hmelarj
1460889893
у зенита не лучше
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artem 81
1460890503
Дзюба крассава
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bzfar
1460891794
Согласитесь, Кутепов бы смотрелся не хуже, зато опыт бы набирал
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СЛАВА 81
1460892194
Тренера пригласили по объявлению.
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343443
1460895358
так и есть,все игроки из колхоза красный октябрь,что с них взять если они деревянные во главе с главным лобзателем штанг ребровым
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sour12
1460898337
игру в обороне сложней выстроить чем в атаке.....но первый тайм спартак хорошо выглядел =)
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makovei
1460899251
Серафимыч молодец! Всё по делу. А главное обидно за ребят из линии атаки. Забивают, забивают а эти козлы в обороне на месте стоят (кроме Бокетти)
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СЛАВА 81
1460908475
Тренер виновен. Тренировать не умеет. А когда Тулу тренировал много чего говорил. А когда встал у Спартака показывает седьмое место.
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СЛАВА 81
1460912027
Граната, Аленичев пригласил. Оборону тренера ставят. Профессионализм игроков выше чем профессионализм тренеров, плюс на минус будет минус.
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APchelov
1460933142
Спартак не соответствует своему уровню. И Ростов, как ни странно, не соответствует своему. И те и другие занимают соответствующие места в таблице )))
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