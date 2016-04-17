Бензема: «Горд быть тем, кто я есть»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился эмоциями после победного матча 33-го тура чемпионата Испании с «Хетафе». Мадридская команда выиграла в этой встрече со счетом 5:1, а французский форвард забил два гола и сделал две результативные передачи.
Напомним, что 28-летний игрок пропустит предстоящий чемпионат Европы из-за истории с шантажом полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна.
«Горд быть тем, кто я есть», – подчеркнул Бензема.
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Источник: Instagram