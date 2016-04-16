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    Виллаш-Боаш: «Пять побед подряд – это наш лучший результат в сезоне»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш оценил действия своих подопечных в матче 24-го тура РФПЛ против «Спартака» (5:2).

    «Самым главным в перерыве было изменить настрой игроков, потому что до перерыва мы нервничали, теряли контроль, чуть не пропустили третий мяч. Не помню, чтобы мы так плохо начинали матчи. Отмечу и соперника: они успешно пользовались свободными зонами.

    Во втором тайме случился быстрый гол, который дал команде нужные эмоции. После этого мы начали оказывать давление на «Спартак». В целом, второй тайм был великолепен, команда играла очень хорошо и добилась победы.

    Данни и Маурисио отправились в больницу на медобследование. Надеюсь, им удастся избежать серьезных травм, им было очень больно. По словам наших врачей, травмы не выглядят серьезными.

    Что касается Гарая, здорово, что он вернулся. Мы решили его выпустить, потому что Нету получил карточку, и мы не хотели рисковать, а так он играл отлично, мы им довольны.

    Пять побед подряд – это наш лучший результат в сезоне. Причем, это победы над очень сильными соперниками – «Спартак», ЦСКА, гостевая победа над «Амкаром». Конечно, мы хотим продолжать в том же духе.

    Перед игрой с «Краснодаром» мы отставали на девять очков от первого места, теперь – на одно. Конечно, мы хотим стать чемпионами и продолжать играть с правильными настроем, эмоциями и отношением.

    Что касается моего решения об уходе из «Зенита», оно окончательное, я намерен вернуться к своей семье, – сказал Виллаш-Боаш.

    Источник: Sports.ru

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    16.04.2016 23:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5171

      ААМ 17 апреля 2016, 14:42

      Пусть выиграет ЧР и едет домой.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 17 апреля 2016, 02:04

      Вспомни кубок Зенит-Арсенал там не только хуже начинали играть,но и продолжали,а с Тереком промолчу

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